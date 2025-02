Thiago Motta: “Dopo una delusione è ottimo tornare subito in campo. Alberto Costa? Lo sto vedendo molto bene”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Dopo una delusione così, la cosa migliore è entrare in campo e giocare. Sappiamo le difficoltà e dobbiamo provare a vincere”.

Su Weah? “Lo vedo molto bene in questo ruolo. Lui difende bene è aggressivo e vince tantissimo duelli. Può migliorare in quel ruolo e ci porta tantissimo in fase offensivo. Sono molto contento di Timothy, poi riesci a fare gol quindi questo è un plus”.

Sulle parole di Mbangula e Locatelli? “No perchè l’autocritica è sempre la stessa. Io sono il primo. La delusione è tanta, perchè pensavamo di poter andare agli ottavi. Adesso dobbiamo ricominciare e pensare alla partita di domani. Abbiamo ancora una settimana molto impegnativa e dobbiamo essere svegli come abbiamo sempre fatto. Poi situazioni di cui parliamo dopo la partita è perchè vogliamo vincere. Ora pensiamo alla prossima”.

Quanto è difficile scegliere la formazione? “Non ci saranno Bremer, Milik, Cabal, Veiga e Kalulu. Poi faremo allenamento per capire chi ci potrà essere domani. Sarà una partita complicata, ma l’importante è ricominciare”

Su Alberto Costa: “Lo sto vedendo molto bene da quando è arrivato. È molto attento, poi ha un fisico molto importante. Quando arriverà la sua opportunità lo farà molto bene. Ha grande fame e vuole dimostrare il suo valore”.

