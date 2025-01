Thiago Motta: “Dispiace per la sconfitta. Ottimo primo tempo. Il Napoli ha il vantaggio di non giocare le coppe”

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Napoli.

Queste le sue parole: “Dispiace per la sconfitta dopo un grande primo tempo. Abbiamo messo in grossa difficoltà un avversario ben allenato e che si trova in vetta alla classifica non per caso. La Juventus ha mostrato personalità, palleggiando e pressando con intelligenza sin dai primi minuti e contenendo un giocatore importante come Lobotka. A lungo andare non siamo stati capaci di difendere bene, i duelli individuali sono stati quasi tutti a loro favore e abbiamo permesso alla capolista di venirci ad attaccare con più uomini e di ribaltare il risultato. Bisogna tener presente che loro hanno la possibilità di lavorare durante la settimana, hanno un vantaggio non giocando le coppe, noi invece venivamo da tante gare ravvicinate e non siamo riusciti a ripeterci nei secondi 45 minuti. Siamo coscienti al 100% della situazione, già in passato ho visto una squadra capace di reagire dinanzi alle difficoltà”.

Il calo nella ripresa: “L’analisi è semplice: prima frazione fatta nel modo giusto, poi siamo calati. La nostra strategia era chiara: partire forte imponendo il nostro gioco e poi chiudere gli spazi e provare a sfruttare le ripartenze. Invece abbiamo iniziato a sbagliare qualcosa anche dal punto di vista tecnico. Come Juventus non riusciamo a vincere in questo stadio dal 2019 e questo è un dato statistico, significa che è un campo difficile per noi. Siamo molto amareggiati perchè non avevamo ancora perso in campionato, il Napoli ha corso e pressato tanto e, come detto, hanno il piccolo vantaggio di poter preparare le partite senza turni infrasettimanali”.

Foto: sito Juventus