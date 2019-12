Thiago Motta: “Dimentichiamo il derby, a San Siro per vincere la partita. All’Inter tanti bei ricordi”

L’allenatore del Genoa, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato proibitivo contro l’Inter: “Mi aspetto una reazione subito dopo una sconfitta nel derby a mio modo di vedere immeritata. Dimentichiamola con una buona prestazione giocando per vincere la gara di domani“.

L’Inter

“Ho sempre bei ricordi con l’Inter. Abbiamo fatto cose straordinarie, ma ora penso a schierare la migliore squadra per fare una bella prestazione. Conte un grandissimo allenatore. Lo sta dimostrando. Le sue squadre sono difficili da affrontare. Lottano e cercano di creare molti pericoli all’area avversaria perché mettono tanti uomini a finalizzare l’azione. Ho grande rispetto e domani spero sia una grande partita”.

Formazione

“L’Inter ha tante assenze, ma anche noi. Sturaro e Favilli sono da valutare. Pinamonti? Affronterà la sua ex, per lui sarà uno stimolo in più”.

Derby perso

“La partita è finita da una settimana, ora dobbiamo pensare a quella di domani. Sono convinto che se continuiamo su questa strada i risultati arriveranno, spero già da domani”.

Schone

“Con la qualità che ha può giocare ovunque. E’ un giocatore di grande livello e può ricoprire tutti i ruoli”.

Bilancio 2019

“Lo farò domani dopo la partita. Prima di Natale manca ancora una sfida e spero sia una buona prestazione e di fare un bel risultato”.

Mercato

“Di mercato ne parleremo nel momento giusto, non oggi prima di una partita importante. Da domani, insieme alla società, prenderemo le migliori decisioni”.

Rapporto con Conte

“Si tratta di un grandissimo allenatore. Da giocatore o da allenatori c’è sempre comunicazione. Non ho mai avuto problemi con Conte come credo che lui non abbia avuto problemi con me. C’è sempre stata una comunicazione diretta, mi sono sempre trovato bene con lui come con tutti i mister che ho avuto. Ora mi aspetto la stessa cosa dai miei giocatori”.

