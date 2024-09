Thiago Motta: “Danilo? Ho fiducia in lui, come in tutti i miei giocatori”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con il Genoa, infine su Danilo: “Ho fiducia in lui, come ho fiducia in tutti i miei giocatori. Gli 11 che inizieranno oggi faranno una bella prestazione, ne sono convinto”.

Poi ha proseguito: “Quando una squadra come la nostra non riesce a segnare è giusto venire criticati. Siamo una squadra solida, abbiamo preso solo un gol in Champions League che potevamo evitare. Abbiamo creato tantissimo in avanti, anche se abbiamo avuto un po’ di difficoltà contro le squadre che si sono chiuse. Dobbiamo migliorare contro questo tipo di squadre, per creare situazioni pericolose in area di rigore”.,

Infine su Rouhi: “Cambiaso e Cabal hanno fatto molto bene in quel ruolo, Jonas è un ragazzo giovane che si sta allenando con noi fin dal ritiro. L’ho visto bene in allenamento, ha meritato di giocare e sono sicuro che fare una grande partita”.

Foto: Instagram Juve