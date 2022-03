Thiago Motta: “Con il Cagliari sfida che può valere una stagione. Non ci snatureremo”

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari, uno scontro diretto delicatissimo per la salvezza.

Queste le sue parole: “Siamo molto sereni in vista della partita di domani dove ritroveremo anche la spinta del nostro pubblico che rappresenta un fattore importante. Mi piace che la squadra e la città siano fuse in una unica entità. I tifosi hanno sempre apprezzato vedere la squadra che dà tutto. Se abbiamo il 30% lo diamo, se abbiamo il 120% pure. Domani non sarà diverso. Certamente è necessario ritrovare continuità a livello di risultati, ci manca tornare a fare punti, ma restiamo convinti che quella percorsa sinora sia comunque la strada giusta per il futuro. Mi aspetto una grande prestazione come contro la Juventus quando la squadra ha cercato comunque di ottenere il pareggio”.