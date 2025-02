Thiago Motta: “Complimenti ai miei giocatori, si sono presi tante responsabilità”

La Juventus vince e convince per 4-1 contro l’Empoli. I bianconeri portano a casa i tre punti e mettono pressione alla Lazio per la corsa alla Champions League. A parlare della partita, durante la conferenza stampa, è stato il tecnico della Vecchia Signora, Thiago Motta. Queste le sue parole: “La miglior notizia è la vittoria. Faccio i miei complimenti ai giocatori per il coraggio e la vittoria ottenuta meritatamente. Oggi si sono presi tante responsabilità in campo perchè sono forti. Sono felice per loro. La nostra priorità è sempre quella di uscire palla a terra. Quando troviamo squadre che ci vengono a pressare alte è importante ricercare i nostri attaccanti. Abbiamo giocatori veloci che possono mettere in difficoltà le squadre avversarie e dobbiamo sfruttarli”.

FOTO: Instagram Juventus