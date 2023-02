Thiago Motta: “Come si vincono le partite senza attaccanti di ruolo? Con 11 giocatori che vanno al massimo”

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in vista della gara contro la Sampdoria, in programma sabato.

Queste le sue parole: “Gli infortunati stanno migliorando, per questa partita Raimondo verrà con noi, la Primavera ha vinto bene con la Roma e lui verrà con noi. Stanno migliorando gli altri infortunati ma non sono ancora pronti”.

Sulla scelta dell’attacco: “Abbiamo tanti possibili titolari, manca ancora un allenamento e vedremo la migliore scelta possibile”.

Sull’agonismo: “Una delle basi per affrontare qualsiasi squadra nel campionato, per poter esprimersi al meglio in mezzo al campo, per avere un maggiore equilibrio in mezzo al campo, speriamo di fare meglio con la Samp rispetto al Monza”.

Cosa non vorresti rivedere? “Contro il Monza è stata una gara molto diversa, soprattutto rispetto alla partita contro la Fiorentina.. contro il Monza abbiamo trovato un altro tipo di gioco, ma nella loro fase di non possesso loro si sono messi più indietro rispetto ai viola e abbiamo fatto più fatica ad attaccare”.

Su Arnautovic: “Ci sarà contro l’Inter, speriamo di averlo al meglio. È allenato molto bene, si è visto ieri. Non pensavo di utilizzarlo nelle altre occasioni, quindi per questo non lo convocavo”.

Su Barrow: “Semplice, io guardo gli allenamenti che facciamo durante la settimana per poter affrontare al meglio l’avversario.. dobbiamo dare il massimo per tutta la gara e il pensiero va su questo. Dipenderà solo da lui, l’ho visto con tanto entusiasmo.. riesce a mettere in squadra la sua caratteristica migliore che è fare il tiro in porta, fare gol. Vedremo per la prossima se inizierà e se farà il centravanti, abbiamo ancora un allenamento”.

Quanto vale questo Bologna?“La valutazione la faremo a fine stagione.. il nostro lavoro è giorno dopo giorno per migliorare visto che abbiamo grandi margini di miglioramento”.

Su Stankovic: “Si loro arrivano da un buon momento.. Deki è stato un grande compagno. Lo ammiro tantissimo, mi ha aiutato molto quando eravamo insieme a giocare a calcio, io ero più giovane, lui era all’Inter da tempo mi ha aiutato ad inserirmi meglio nel gruppo”.

Come si vincono le partite senza attaccanti di ruolo? “Con 11 giocatori che vanno al massimo, con lo stesso spirito, con un atteggiamento positivo e cercando di mettere in pratica quello che abbiamo preparato durante la settimana”.

La Samp non ha mai vinto in casa: “Noi daremo il nostro massimo e cercheremo di dimostrarlo in campo”.

