Thiago Motta: “Certi giocatori devono restare al Bologna”

Giunti alle battute finali di un campionato in linea con le aspettative di inizio stagione, anche in casa Bologna è tempo di bilanci. L’immediato futuro vedrà la squadra di Thiago Motta impegnata nella sfida ai campioni d’Italia del Napoli. Il tecnico degli emiliani si dice carico alla vigilia del match: “Sarà una partita fantastica da poter vivere”. Ci sarà tempo per pensare al futuro: il contratto di Motta scade nel 2024 e c’è la volontà di restare. Andranno discussi, con il Presidente Saputo, piani e strategie su cui Thiago Motta non transige: “Ho in mente alcuni giocatori che per me devono restare al Bologna. Bisogna essere sulla stessa linea e servono chiarezza e trasparenza per alimentare le ambizioni”. Testa quindi al Napoli per poi procedere: “La prossima settimana mi vedrò con il Presidente e parleremo di tutto. Per adesso mi concentro sulla partita di domani”.

Foto: sito Bologna