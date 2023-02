Thiago Motta: “C’era un rigore per noi. Irritato per il tempo perso”

L’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta casalinga subita dal Monza di Raffaele Palladino. Le parole del tecnico dei felsinei: “Oggi dovevamo interpretare meglio la partita, abbiamo forzato molto alcune situazioni e sono sicuro che sotto tanti aspetti avremmo potuto fare meglio. Sottolineo, però, che c’era un rigore per noi sul fallo di mano di Sensi che non so per quale motivo non sia stato fischiato. Si, mi sono irritato per il tempo perso perché ci sono stati tanti giocatori che svengono per terra, ma la cosa peggiore è che se non c’è qualcosa che li frena questo meccanismo continuerà a essere attuato”

Foto: sito ufficiale Bologna