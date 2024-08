Thiago Motta: “Buone sensazioni. Grande partita di Vlahovic, mi aspetto molto da Mbangula”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-0 al debutto sulla panchina bianconera: “Buone sensazioni, mi aspetto tanto da Mbangula ma anche dagli altri. Oggi ha giocato perché si è meritato di essere in campo, sono contento per lui e per la squadra perché abbiamo fatto un’ottima gara”.

Poi ha proseguito: “L’umiltà ci vuole sempre, oggi quella di Dusan di tornare dietro per compattare la squadra e dei nostri difensori nell’uscire, abbiamo giocato contro un’ottima squadra che arrivava con grande entusiasmo. L’abbiamo affrontata con rispetto, nel modo giusto: abbiamo giocatori di grande qualità e abbiamo fatto bene per tutta la gara. Vedremo spesso Yildiz in quella posizione più vicino a Vlahovic? Sì, Dusan ha fatto una grandissima partita con e senza palla, per noi è un giocatore importante che ha bisogno sicuramente della squadra. Kenan ha delle caratteristiche importanti per giocare in quella posizione, sono contento per loro. Oggi ha giocato lì, ma con la qualità che ha può giocare in diversi ruoli. Dipenderà da lui e dalla squadra che andremo ad affrontare”.

Infine: “Bisogna recuperare da questa partita, recuperare le energie e concentrarsi sull’Hellas Verona. Affronteremo una squadra complicata, come ha dimostrato nella prima giornata. Dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro. Weah ha segnato da infortunato? Grande istinto del giocare, non stava benissimo ma quando un attaccante sente l’odore del gol deve andare. Oggi ha fatto gol quasi camminando, domani valuteremo bene le sue condizioni. Ci sta aiutando tantissimo, deve continuare così”.

