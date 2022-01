Thiago Motta ben oltre il nemico in casa. Shevchenko, numeri impietosi e zero gioco

Thiago Motta, è giusto ricordarlo, convive da un paio di mesi almeno con una situazione incredibile e per certi versi orribile. Ha un nemico in casa, che lo vorrebbe out e che sarebbe pronto a cavalcare ora quella famosa storia della penale scaduta (in caso di esonero lo Spezia non deve più pagare 400 mila euro come avrebbe dovuto fare se lo avesse licenziato entro il 31 dicembre). Eppure, lui è più forte del nemico in casa, ha vinto a Napoli e in casa del Genoa. Il primo tempo di Marassi è stato straordinario, possesso palla, qualità, schemi, occasioni su occasioni. È lui l’uomo del giorno, ben oltre il nemico in casa che ora dovrà rivolgere altrove i suoi strali, dopo aver messo in difficoltà l’allenatore non lasciandolo sereno. In casa Genoa c’è una situazione inquietante: dall’arrivo di Shevchenko il tracollo, un paio di punti e una squadra senza la minima traccia tecnico-tattica. Normale che le riflessioni siano in corso, normali che sia in discussione. E speriamo che lascino in pace Thiago Motta, sintesi estrema di serietà e professionalità.

FOTO: sito spezia