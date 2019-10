Thiago Motta avverte le Juve: “Faremo una grande partita. CR7? Non pensiamo ai singoli”

Thiago Motta, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Juve. Di seguito le sue dichiarazioni: “Con una vittoria si lavora con più serenità, ma la partita con il Brescia è archiviata, ora bisogna guardare al presente ed al futuro. È bellissimo giocare con la Juventus. L’importante sarà giocare sempre da squadra, uno che deve aiutare l’altro, penso che faremo una grande partita. Ronaldo? Non possiamo pensare ai singoli, questi giocatori vanno affrontati come squadra, perché in questo modo avremmo tutto da guadagnare. Kouame può giocare anche prima punta, lui è un giocatore che fa parte di una rosa ampia e di qualità, sono convinto che possa dare una mano alla squadra con la sua mentalità e la sua idea di calcio, indipendentemente dalla posizione. Se la squadra funziona, anche i singoli poi ne raccolgono i frutti. La Juve è una squadra con tanta qualità, che da anni lotta per vincere la Champions, che ha vinto tanti scudetti, ma non sto a preoccuparmi troppo per la Juventus, o per un’altra squadra. Se stiamo bene, possiamo fare una grande partita contro qualunque avversario”, ha chiuso Thiago Motta.

Foto: Twitter ufficiale Genoa