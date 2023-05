Thiago Motta: “Arnautovic lo vedo bello cotto. Empoli? Dobbiamo essere connessi e vivere la partita”

Stasera andrà in scena la sfida contro l’Empoli, per il Bologna ha parlato in conferenza stampa il tecnico Thiago Motta: “Con il Verona non abbiamo sbagliato atteggiamento, loro hanno fatto la loro partita e hanno vinto la gara, noi non abbiamo sbagliato atteggiamento. Domani nemmeno lo sbaglieremo, dovremo essere concreti, pragmatici e realistici. Faremo il nostro massimo contro una squadra di Serie A. Noi dobbiamo essere connessi, vivere la partita e capire il nostro momento buono e il momento in cui compattarci. Essere presenti per capire cosa fare in ogni momento”.

Su Arnautovic: “Rientra da un lungo stop, ha fatto 10 giorni senza stop e 3 con il gruppo, lo vedo bello cotto, domani farà riposo e sarà con noi da venerdì per preparare la gara di lunedì”.

Sul futuro: “Chiacchierata per le linee future, per dare il massimo impegno da qui in avanti”.

Su Orsolini: “Si, assolutamente. Credo che nell’ultimo quarto d’ora sia importante. Nelle partite e l’altro giorno il recupero palla sul rigore poi guadagnato lo ha dimostrato. Deve fare di più per un giocatore del suo livello, non deve essere soddisfatto, perchè ormai è passato, Riccardo domani a Empoli ha la possibilità per dimostrare il suo valore. È un ragazzo che quando è concentrato è importante per noi e per il gruppo”.

Foto: Instagram Bologna