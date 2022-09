Thiago Motta: “Al di là del risultato, vedo un potenziale in questo Bologna che mi piace tantissimo”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha analizzato il ko contro l’Empoli: “Abbiamo iniziato un po’ nervosi, ma è normale. Poi siamo entrati in partita, abbiamo giocato bene e penso che possiamo migliorare, specie nella metà campo avversaria. Al di là del risultato, io vedo un potenziale in questa squadra che mi piace tantissimo. Allenamento dopo allenamento sono convinto che miglioreremo. Non è il momento, però io sono convinto che col potenziale che ha questa squadra può fare belle cose. Possiamo fare meglio, di più. Il momento in cui abbiamo giocato meglio dell’Empoli possiamo mantenerlo più a lungo. Sta a noi cercare di migliorare certe cose e sono convinto che ce la faremo. Abbiamo attaccanti di grandissima qualità, sia tecnica che fisica. Giocando insieme possiamo fare belle cose”. Infine ha parlato della ricetta per conquista Bologna: “Solo col lavoro, non esiste altro”.

Foto: sito Bologna