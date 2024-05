Thiago Motta ai saluti, ora lo hanno capito anche a Bologna

Thiago Motta ai saluti dopo un lavoro straordinario che ha portato alla conquista di un’incredibile qualificazione in Champions. E adesso a Bologna lo ha capito anche chi, fino a cinque minuti fa, dava per scontata la conferma, non si era accorto della Juve, addirittura accostando l’allenatore a quattro o cinque squadre diverse. Ancora oggi c’è chi parla di Motta mandandolo ovunque, anche in qualche club che non lo ha mai cercato o trattato, eppure siamo a giovedì 23 maggio… Ma finalmente è chiaro anche a Bologna, con il rispetto che si deve a una piazza straordinaria: la decisione di Motta appartiene al desiderio di fare un nuovo step con la gratitudine verso società e tifoseria. Il Bologna ora potrà scegliere il sostituto: aveva sondato Italiano in tempi non sospetti, si è informata su Sarri fin qui senza approfondire, ma sta seguendo un altro paio di piste.

Foto: instagram Bologna