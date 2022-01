Thiago Motta: “Affronteremo il ritorno come abbiamo affrontato l’andata”

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita contro l’Hellas Verona: “E’ stato un rientro buono dopo la vittoria col Napoli e quanto fatto nel girone d’andata. Dobbiamo essere soddisfatti, ma siamo consapevoli di poter migliorare in tante cose in questo girone di ritorno. E’ una sfida, uno stimolo in più. Abbiamo affrontato il girone d’andata con questa squadra e lo faremo anche nel girone di ritorno”