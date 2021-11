Thiago Motta: “Abbiamo recuperato alcuni giocatori. Affronteremo l’Atalanta con rispetto e umiltà”

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa nell’antivigilia di Atalanta-Spezia.

Ecco le sue dichiarazioni:

Settimana di sosta che vi è servita per recuperare fisicamente qualcuno.

“Io prendo tutto come positivo, abbiamo recuperato alcuni che da un po’ non avevamo in gruppo. I nazionali hanno giocato e sono contento, chi non ha giocato ha fatto qualcosa di diverso riposandosi. Oggi sono rientrati tutti, li vedo bene”.

La vittoria col Toro vi ha dato iniezione di fiducia.

“Con le vittorie si lavora meglio, lavoriamo per quello e cerchiamo di fare il nostro meglio con tutto quello che possiamo fare, con impegno e umiltà. Abbiamo una serie di partite interessanti da giocare, è importante il morale e la fiducia, con tanti giocatori che stanno riprendendo la forma. Giocare è quello che conta e che li mette in condizione, sono contento di averi a disposizione”.

L’Atalanta ha tanti nazionali e post pausa fa sempre un po’ fatica. Come la affronterete?

“Come si affronta una partita contro una grandissima squadra, che anche a livello internazionale ha fatto partite alla pari con PSG e Manchester United. Noi li affronteremo come sempre, con rispetto e cercando di fare il nostro meglio con impegno e umiltà, per vedere cosa accadrà”.

Foto: Twitter Spezia