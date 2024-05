Thiago Motta: “Abbiamo raggiunto qualcosa di impensabile”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha così parlato prima della sfida contro la Juventus: “Se riusciamo a tenere sul pezzo i ragazzi anche oggi? Non ho mai avuto problemi in quel senso. Ho dei ragazzi molto responsabili, sanno cosa rappresentano e come ho detto per il Bologna oggi è una grande festa. Ma vogliamo affrontarla con grande responsabilità e una grande prestazione”.

Su Castro: “Da quando è arrivato si è inserito bene nel gruppo, con grande entusiasmo, cercando di mettere a disposizione tutte le sue qualità per aiutare la squadra. È un ragazzo che dentro l’area può dare peso e finire le azioni. Ragazzo molto generoso, anche quando è subentrato nelle partite ha aiutato tantissimo. Oggi ha la sua opportunità di partire dall’inizio e mostrare il suo valore”.

Infine: “Ho pensato di approfittare di questa grande festa e il nostro momento, la nostra gente farà lo stesso. Abbiamo raggiunto qualcosa di straordinario e impensabile all’inizio. Ma noi dobbiamo fare un grande lavoro oggi, con grande responsabilità”.

