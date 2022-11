Thiago Motta: “Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, in relazione al modo di giocare del Sassuolo”

Il tecnico del Bologna, Motta, ha parlato così alla vigilia del derby emiliano contro il Sassuolo. I rossoblù devono fare un buona prestazione per lasciarsi alle spalle la disfatta di San Siro: “Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva, in relazione al modo di giocare del Sassuolo, e su quello che dovrà mettere in campo la squadra per correggerci e migliorarci. La presenza di Berardi? Riconosco la qualità del giocatore ma penso che il Sassuolo abbia tanti altri giocatori che può mettere dentro al suo posto. La sfida di San Siro che ha insegnato qualcosa, come tutte le partite. Sono arrabbiato con me stesso perché non mi piace perdere così. E’ importante trasformare questa rabbia in energia positiva”

Foto: Twitter Bologna