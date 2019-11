Thiago Motta: “Abbiamo intrapreso la strada giusta, con il bel gioco arriveranno anche i punti”

L’allenatore del Genoa, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino. I due pareggi consecutivi ottenuti sui campi del Napoli e della Spal hanno ridato fiducia a un gruppo attualmente al terzultimo posto in classifica. “Da quando sono arrivato, tutto quello che vedo in allenamento i ragazzi poi lo mettono in partita e sono contento. Questa è la mentalità da Genoa, la voglia di attaccare e aggredire l’avversario. Abbiamo intrapreso la strada giusta“.

Genoa Torino

“Il Torino è una squadra forte, dobbiamo essere al massimo per fare una grande partita. L’importante è affrontare il match come si deve. A livello di singoli hanno un gran livello, mi piacciono come collettivo. E’ un giorno interessantissimo per confermare quanto di buono fatto: quel che è certo è che proporremo un gioco offensivo. Ho ancora un allenamento, solo dopo deciderò chi mettere in campo”.

Pochi gol

“Escluso il match con il Napoli abbiamo sempre segnato. Il gol è frutto del gioco. Tutti gli allenatori vogliono ottenere i punti e secondo me tutto passa attraverso il gioco. I gol li possono fare tutti, anche i portieri nel finale di partita. Se chiedo ai miei ragazzi di difendere, il primo difensore deve essere l’attaccante; se chiedo di attaccare, il primo attaccante deve essere il difensore”.

Foto: Facebook Genoa