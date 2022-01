Thiago Motta: “Abbiamo ancora tanta strada da percorrere. Verde ha dimostrato di poter essere decisivo”

Thiago Motta a DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria: “I ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, non solo in campo. La squadra è unita, anche i subentrati oggi hanno dato il loro contributo come quelli che hanno giocato dall’inizio. Queste vittorie sono anche per chi non gioca, che alza il livello degli allenamenti. Dobbiamo continuare, abbiamo ancora tanta strada da percorrere. Verde ha dimostrato che può essere decisivo e alzare il livello della squadra. Lo sta dimostrando ogni giorno non solo in partite e dobbiamo essere contenti di averlo, sperando che dia sempre il suo contributo come oggi. I mancini usano meno il destro, ma lui sa usarlo bene come ha fatto oggi”.

FOTO: Twitter Spezia