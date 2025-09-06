Thiago Alcantara verso il Barcellona: avrà un ruolo nello staff di Flick

Thiago Alcantara è sempre più vicino al ritorno al Barcelona, questa volta però nello staff tecnico dell’allenatore Hansi Flick. L’ex giocatore di Bayern, Liverpool e dei blaugrana, stando a quanto riferisce Cadena SER, avrà un ruolo più stabile e quotidiano nel club, sfruttando la sua esperienza e conoscenza del gruppo, oltre ovviamente alla sua influenza nello spogliatoio.

Foto: Instagram Thiago Alcantara