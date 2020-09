Thiago Alcantara saluta il Bayern con una lettera su Twitter: “E’ stata la decisione più difficile della mia carriera”

Manca davvero poco per l’arrivo di Thiago Alcantara al Liverpool, il centrocampista, nel frattempo, ha salutato i suoi ex tifosi attraverso una lettera apparsa sui social. Di seguito il messaggio scritto:

“Sì, è stata la decisione più difficile della mia carriera. Ho scelto di chiudere il mio capitolo in questo club meraviglioso. Al Bayern sono cresciuto come giocatore durante gli ultimi sette anni. Vittorie, successo, momenti di allegria e alcune tappe complicate. Ma sono orgoglioso di essere arrivato a Monaco come un giovane pieno di sogni e di andarmene oggi completamente identificato col club, la sua storia, la sua filosofia, una nuova lingua e una nuova cultura. Qui ho imparato ad amare e rispettare una tradizione che mai dimenticherò. La famiglia del Bayern mi ha trattato sempre con grande affetto, mi ha voluto bene durante ogni secondo della mia avventura. La mia decisione è prettamente sportiva. Come calciatore, ho bisogno di nuove sfide per crescere tanto quanto sono cresciuto qui. Il Bayern sarà sempre casa mia. Grazie!”.

Foto: The Sun