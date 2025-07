Theo lo ringrazia, Maldini lo saluta: “Ci mancherai, ti voglio bene”

10/07/2025 | 19:07:03

Addio molto polemico di Theo Hernandez al Milan, un addio dove solo Paolo Maldini è stato ringraziato della dirigenza rossonera (Maldini, tra l’altro ex, lo aveva portato a Milanello). Maldini non fa attendere la risposta. Tra i commenti al lungo post con cui il laterale francese ha salutato il Milan, spicca di Paolo Maldini, leggenda del club rossonero e dirigente dell’ultimo scudetto conquistato, prima della rottura con la proprietà. Poche righe, ma che non sono passate inosservate ai tifosi rossoneri, a certificare un rapporto speciale tra i due: “Grande Theo, ci mancherai. Ti voglio bene”.

Foto: Instagram Maldini