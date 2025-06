Theo Hernandez-Zinchenko: la staffetta del Milan, ma serve una condizione (oppure no)

12/06/2025 | 23:35:27

Theo Hernandez non ha ancora chiuso l’accordo con l’Atletico Madrid, malgrado notizia opposte circolate nelle ultime ore. L’Atletico era arrivato a offrire una cifra di circa 18 milioni più 2-3 di bonus, il Milan ha valutato, ha ponderato ma non ha accettato. Da offerta a dire “è fatta”, ce ne corre. Il Milan ha preparato la staffetta perché Zinchenko piace molto e c’è il sì del diretto interessato che considera chiusa la sua esperienza con l’Arsenal. Ma l’uscita di Theo Hernandez è fondamentale, a meno che non si decida di procedere a prescindere, prendendo Zinchenko per non correre il rischio di ritrovarsi poi con un pugno di mosche in mano. Già, perché Theo può sempre trovare una soluzione, ma se non la trovasse diventa complicato pensare (dopo aver rifiutato Como a gennaio e Al Hilal nei giorni scorsi) che si possa andare avanti serenamente fino alla conclusione del contratto, non essendoci stati fin qui margini per un rinnovo. Situazione non semplice da gestire.

Foto: Instagram Milan