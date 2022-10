Theo Hernandez: “Volevamo lo Scudetto e lo abbiamo vinto. Lavorato tanto e bene grazie a Pioli”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il terzino del Milan, Theo Hernandez, ha così commentato la vittoria dello Scudetto nella passata stagione: “Abbiamo lavorato tanto in questi anni anche grazie a mister Pioli. Abbiamo lavorato tutti giorni e bene. Volevamo vincere lo Scudetto ed è quello che abbiamo fatto“. Infine, ha proseguito parlando del coast to coast contro l’Atalanta premiato come miglior gol della stagione scorsa: “Il mio gol contro l’Atalanta? Ho pensato subito di andare avanti, non c’era nessuno che mi prendeva e allora sono andato fino alla fine ed è stato un bel gol”.

Foto: Twitter Milan