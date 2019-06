Theo Hernandez, un ribelle che dovrà abituarsi allo stile Milan

Theo Hernandez è ad un passo dal Milan. Il terzino è sul punto di lasciare il Real Madrid e approdare in rossonero, dove la sua prima sfida sarà cambiare fuori dal campo. In una società storica come quella di via Aldo Rossi, non sono ammessi passi falsi neanche all’esterno del rettangolo di gioco. E Theo Hernandez è uno che ha fatto molto parlare di sé quando non indossava le scarpette da gioco. Dalle convocazioni con la Nazionali saltate (con tanto di foto sui social da Marbella), alle feste sfrenate, come quella per i 20 anni balzata agli onori della cronaca per i nani vestiti con la maglia del Real Madrid con tanto di cappellino da poliziotto e finta pistola puntata alla tempia. In campo, il valore non è in discussione, visto che ha già indossato due maglie gloriose come Atletico e Real Madrid. Ora arriva la terza, una delle più pesanti: quelle del Milan, tra i club più titolati del mondo. Una società che fa del rispetto delle regole il suo primo diktat. Una cosa alla quale Theo Hernandez dovrà abituarsi.

Foto sicom