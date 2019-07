Theo Hernandez: “Sono felice, darò il massimo per il Milan”

Tramite un video sui canali social del Milan, Theo Hernandez ha rilasciato le prime parole da giocatore rossonero. “Sono eccitato e contento di giocare nell’A.C. Milan. Spero di fare la storia con questo club, darò il meglio per questa squadra. Il Milan è una grande società, è per questo che sono venuto qui: per arrivare in alto e vincere la Champions League con i rossonerin. Vorrei dirvi che sono qui per fare la storia e dare il massimo. Sono contento di essere qui, forza Milan”.

Foto Instagram Milan