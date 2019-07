Theo Hernandez: “Sono al Milan per imparare. La 19? E’ il numero di mio fratello”

Intervistato da SportMediaset, uno dei volti nuovi del Milan, Theo Hernandez, ha parlato del suo trasferimento in rossonero e spiega la scelta del numero di maglia: “Il Milan è un club molto importante che ha grandi giocatori e grande qualità. Sono qui per imparare e per fare felici i tifosi. Il 19 come numero di maglia? Mi piace ed è di mio fratello, per questo l’ho scelto”.

Foto Twitter Personale