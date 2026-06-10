Theo Hernandez: “Siamo tra i favoriti al Mondiale. Potrei tornare in Europa”

10/06/2026 | 11:22:22

Theo Hernandez ha parlato ad As, dal ritiro della Francia, dividendosi tra club e Nazionale.”Tutti dicono che siamo i favoriti per vincere la Coppa del Mondo. Ma è vero che non è affatto facile vincerne una. Ci sono molte squadre ad un alto livello, come. Spagna e Germania. Dobbiamo andare piano piano”. Sull’addio di Deschamps dalla panchina francese e un possibile arrivo di Zidane:”Sono con Deschamps dal 2021. È un grande allenatore e una brava persona. Vado molto d’accordo con lui. E per quanto riguarda Zidane, l’ho avuto al Real Madrid. Mi sembra anche lui un grande allenatore e una grande persona. Vediamo cosa gli succede dopo la Coppa del Mondo”. Sul capitolo arabo: “No, non avevo paura del trasferimento. È vero che la gente pensa che quando vai a giocare in Arabia Saudita, il livello scende irrimediabilmente. Ma se si analizzano i giocatori del campionato saudita, il livello non scende. Inoltre, ora sta crescendo ancora di più. Prima si poteva pensare che il livello fosse più basso, ma ora le squadre si stanno rafforzando e si vedono i modelli di ogni squadra e penso che il livello stia salendo molto. Non credo che il mio livello scenderà. Poi abbiamo il caso di Cancelo, che veniva dall’Arabia Saudita e ha giocato nel Barcellona o anche quello di Kanté, che era in Arabia ed è tornato ad un grande livello. Penso di essere ancora giovane e che in futuro potrò tornare in Europa senza problemi”. Ci sono poi anche fattori extra campo in queste avventure come adattarsi ad una nuova cultura: “Penso di essermi adattato meravigliosamente. Ho fatto una grande stagione, con alti e bassi ovviamente, perché i giocatori non possono essere sempre al 100%, ma la verità è che sono molto felice e contento di essere qui. Come ti ho detto, mia moglie sta bene e i miei figli sono felici, il che è qualcosa di molto importante per me. Sono molto contento. Mi restano due anni di contratto e spero di continuare altre stagioni”. Infine sul mancato trasferimento all’Atletico Madrid: ”Ci sono state molte offerte. Ci sono diverse squadre che mi volevano. Era una possibilità andare all’Atletico. Ho accettato di andare all’Al Hilal perché volevo un grande cambiamento nella mia carriera. A livello sportivo soprattutto”.

Foto: X Al Hilal