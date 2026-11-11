Theo Hernandez riabbraccia Maldini e scatena la nostalgia di Leao: “Arrivo”

11/11/2026 | 23:46:18

Theo Hernandez riabbraccia Paolo Maldini e scatena la nostalgia dei tifosi del Milan. L’incontro fra l’ex terzino del Milan Theo Hernandez e lo storico ex capitano, numero 3, bandiera e dirigente del club di Via Aldo Rossi, il candidato alla Hall of Fame Paolo Maldini, ha infiammato i social. Il francese ha scritto: “Rispetto e ammirazione”. I due si sono riabbracciati a Milano in un locale e hanno scattato una foto come ricordo del momento. E non è mancato anche il commento di un altro rossonero per eccellenza, Rafa Leao. “Arrivo” ha scritto il portoghese.

foto insta hernandez