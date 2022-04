Theo Hernandez: “Queste squadre perdono tempo per novanta minuti, così è difficile giocare”

Theo Hernandez è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Abbiamo dato tutto, non è arrivata la vittoria ma la settimana prossima ci sarà un altro incontro, che dovremo vincere. Queste partite sono difficili, le squadre vogliono giocare contro di noi perché siamo il Milan, perdono tempo per tutti i novanta minuti, così è difficile giocare e vincere. Dobbiamo dare tutto per vincere tutte le partite, questi due risultati non sono stati molto buoni ma adesso dobbiamo pensare al prossimo match“.

Foto: Twitter Milan