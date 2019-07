Theo Hernandez: “Modric? Non ho parlato con lui”

Come per Krunic anche per Theo Hernandez è arrivato il giorno della presentazione al Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Che differenze ci sono tra il Real e il Milan?

“A Madrid ci sono tanti giocatori di qualità, ma anche qui ci sono. Qui posso dare tanto a livello di velocità, tiro dalla distanza e dribbling, ma sono qui anche per migliorare in fase difensiva”.

Ti preoccupa la fase difensiva?

“Sono qui anche per imparare a difendere meglio. Sono giovane e ho tanto tempo per crescere”.

Le parole di Maldini ti hanno sorpreso?

“Mi hanno caricato. Quando uno come Maldini dice che posso diventare tra i migliori terzini al mondo mi sono emozionato. E’ importante ora lavorare e cercare di migliorare sempre”.

Hai sentito Modric?

“Ho giocato con lui, ma non sentito nulla. Anche se avessi sentito qualcosa, comunque non potrei dire nulla.

Cosa pensi di Paolo Maldini?

“E’ un orgoglio essere qui al suo fianco. Per me è il più grande terzino di sempre. L’ho visto a Ibiza, abbiamo parlato, io ho espresso la volontà di giocare al Milan. Il Milan è un club storico, qui posso crescere tanto”.

Quali sono i tuoi idoli?

“Da piccolo mi ispiravo a Paolo Maldini, negli ultimi anni mi piace molto anche Marcelo, che al Real mi ha dato tanti consigli. L’ho osservato tanto e se sono qui è anche grazie a lui”.

Che futuro vedi per il Milan?

“Il Real è eccezionale, ma sono qui in un altro club eccezionale. Sono qui per lavorare e giocare tutte le partite al meglio. Speriamo di vincere tanto insieme e fare felici i tifosi”.