Theo Hernandez-Milan 2026: l’ora dell’annuncio

Un rinnovo abbondantemente annunciato, ora è il momento delle cose formali. Theo Hernandez e il Milan pronti a prolungare il contratto, nuova scadenza 2026. L’ingaggio dell’esterno sinistro, che ha ribadito di essere uno dei migliori specialisti in Europa, lieviterà da 1,5 milioni più bonus a stagione a una cifra che dovrebbe sfondare il muro dei 4 milioni a stagione più bonus. Theo aveva ribadito come la sua priorità fosse quella di restare al Milan, le parole di Maldini avevano confermato come si stesse andando velocemente in questa direzione. Ora è il momento degli annunci, prevedibilmente nella giornata di domani: Theo Hernandez sempre più dentro il Milan, da protagonista.

FOTO: Twitter Milan