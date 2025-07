Theo Hernandez: l’Atletico Madrid non c’era, l’Al-Hilal al traguardo

07/07/2025 | 11:10:22

Theo Hernandez sarà il nuovo esterno di Simone Inzaghi. L’Al-Hilal è al traguardo e non può essere certo considerata una sorpresa se non per chi lo aveva mandato con certezza all’Atletico per fare poi retromarcia. Theo aveva già deciso da diversi giorni il futuro sciogliendo qualsiasi riserva sull’Al-Hilal, bisognava soltanto aspettare la fine del Mondiale per Club in modo da poter formalizzare. Il Milan aveva chiesto 30 milioni, potrebbe arrivarci con i bonus, le fase fissa sarà più bassa, ma la necessità era quella di trovare una soluzione a un anno dalla scadenza del contratto e senza margini di manovra per un rinnovo.

Foto: Instagram Milan