Theo Hernandez: l’Atletico Madrid mai a un passo, l’Al Hilal sempre più vicino

23/06/2025 | 17:48:50

Avevano mandato Theo Hernandez a un passo dall’Atletico Madrid, sul punto di firmare, quando invece mai l’esterno mancino era stato a un passo. L’Al Hilal ha lavorato a fuoco lento, ha aspettato che non si materializzassero piste importanti in Europa, il pressing di Simone Inzaghi è stato sempre asfissiante e si è intensificato nelle ultime ore. Un passaggio importante per il Milan che non avrebbe voluto utilizzare il pugno di ferro e che aspetta l’uscita di Theo per concretizzare il mercato in entrata (Zinchenko è un nome caldo). Adesso aspettiamo gli ultimi passaggi: il Milan vuole realizzare una cifra, anche con i bonus, più vicina ai 30 che ai 25 milioni. Theo guadagnerà una cifra non lontana dai 20 milioni a stagione.

Foto: sito Milan