Theo Hernandez: “Giocare in Nazionale con mio fratello è un sogno. Posso anche fare il difensore centrale”

Theo Hernandez è stato convocato dal CT francese Didier Deschamps e per la prima volta giocherà in Nazionale assieme al fratello Lucas. Ecco le parole del terzino rossonero in conferenza in vista delle Final Four di Nations League: “È il lavoro che ha pagato. Io e mio fratello non abbiamo avuto un’infanzia facile, questo è ciò che ci ha fatto ambire a diventare calciatori professionisti. Da giovani, all’Atletico Madrid, avremmo potuto giocare insieme, ma abbiamo preso strade diverse. Essere qui insieme è fantastico, dobbiamo ringraziare nostra madre: lei c’è sempre stata, ci ha portato agli allenamenti e ci ha seguito ovunque. Non ho giocato molto al centro della difesa, ma se mi chiedono di giocare lì, posso farlo, anche se io preferisco giocare sulla fascia. La differenza è che mio fratello può fare entrambe le cose”.

FOTO: Twitter personale Theo