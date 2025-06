Theo Hernandez fa ancora muro, l’Al Hilal a sorpresa su Angelino

08/06/2025 | 14:45:28

Theo Hernandez ha continuato a mantenere il muro altissimo nei riguardi dell’Al Hilal. Ormai i margini sono minimi, considerato che il club arabo ha fretta di completare la squadra in vista del Mondiale per Club. E così, come svelato dal giornalista Gianluigi Longari, l’Al Hilal ha sondato il profilo di Angelino. Ci sono conferme e potrebbe esserci l’apertura della Roma, vedremo quale sarà l’orientamento del diretto interessato. Sondaggio anche per Tavares, confermata la pista dei giorni scorsi, che con la Lazio ha avuto una stagione complicata per via degli infortuni.

Foto: Instagram Milan