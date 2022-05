Theo Hernandez: “È il gol più importante della mia vita. Manca una settimana allo scudetto”

Theo Hernandez, raggiunto da DAZN, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Faccio tutto per questa squadra, è una serata incredibile, con tutta la nostra gente. Dopo tanto tempo i tifosi sono molto felici, mi fa piacere giocare per il Milan. Il gol? Sono partito e ho pensato di andare fino alla fine, poi ho tirato ed è stato un gol incredibile. È il gol più importante della mia vita? Sì, è venuto mio figlio qui per la prima volta ed è ulteriormente speciale. Quanto manca per lo scudetto? Una settimana, dobbiamo dare tutto. Siamo molto felici. Guardare l’Inter? No, ora vado a vedere mio figlio e basta“.

Foto: Twitter Milan