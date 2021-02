Theo Hernandez: “Derby? Sarà una bella partita. Non temiamo nessuno”

Theo Hernandez, esterno del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole in vista del derby: “Qui a Milano i derby sono tutti importanti, però certamente questo lo sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci separano in classifica: sarà un gran derby. Una partita dura e intensa ma penso che faremo una bella prestazione. Chi temo di più? In realtà non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura. Faremo il nostro gioco e lotteremo per vincere”.

Foto: Twitter Milan