Theo Hernandez: “Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in dieci”

L’eliminazione del Milan per mano del Feyenoord passa anche e soprattutto per l’ingenuità commessa da Theo Hernandez. Il difensore rossonero, infatti, si è lasciato cadere in area di rigore avversaria, prendendo così giallo per simulazione che, unito a quello precedentemente rimediato, lo ha costretto a lasciare il terreno da gioco. A scusarmi pubblicamente sul proprio accounti Instagram è stato il francese. Queste le sue parole: “Il calcio è imprevedibile. Ci offre grandi gioie, ma anche momenti dolorosi. Oggi provo un’immensa frustrazione. Chiedo scusa ai miei compagni per averli lasciati in dieci e mi scuso con i tifosi che ci sostengono sempre. Ma questo club è una famiglia e insieme ci riprenderemo. Rialziamoci tutti insieme. Io per primo”.

FOTO: Instagram Milan