Theo Hernandez: “Cercavo il gol da tempo. Non è stato facile passare dalla prima posizione alla lotta per la Champions”

Ai microfoni di Dazn il terzino del Milan e autore del secondo gol contro il Benevento, Theo Hernandez, ha parlato di questi tre punti importanti in chiave Champions: “Abbiamo fatto una grande partita, cercavo il gol da tempo. Molto felice per la vittoria e per i tre punti, stiamo crescendo. Il nostro obiettivo è la Champions, a volte siamo parsi un po’ stanchi ma ora stiamo bene e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Passare dalla prima posizione a lottare per la Champions non è stato facile, ma lotteremo fino alla fine per la Champions e per i tifosi. L’esultanza? È un gesto per un mio amico di Madrid”.

Foto: Twitter personale