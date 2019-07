Theo Hernandez al Milan: il comunicato del club rossonero

Dopo l’annuncio sul sito della Lega Serie A e il tweet della società, arriva anche il comunicato del Milan sul nuovo acquisto Theo Hernandez. Questo il testo: “Il Milan annuncia l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto di Theo Bernard François Hernandez (Theo Hernandez). Il terzino francese si unisce al club a titolo definitivo, firmando un contratto di cinque anni fino al 30 giugno 2024. Il Milan nelle prossime 48 ore completerà il trasferimento attraverso il sistema della FIFA. Nato a Marsiglia il 6 ottobre 1997, Theo è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid e fatto il suo debutto nella seconda squadra del club spagnolo nel 2015. Nella stagione successiva si è trasferito in prestito al Deportivo Alaves, totalizzando 38 presenze e segnando due gol per il club. Nell’estate del 2017, ha firmato con il Real Madrid collezionando 23 presenze e vincendo una Supercoppa Europea, una Supercoppa Spagnola, un Mondiale per Club e una Champions League. Nella stagione 2018/2019, ha giocato 28 partite e segnato un gol con la Real Sociedad. In tutta la sua carriera, ha totalizzato 69 presenze nella Liga, 3 in Champions League, 16 in Coppa del Re e una nella Supercoppa Spagnola. Theo è il più giovane difensore con almeno 50 presenze nella Liga spagnola dal 2016/2017, suo anno di debutto.”.

Foto: sito ufficiale Milan