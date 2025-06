Theo Hernandez-Al Hilal: via libera Milan, cosa manca adesso

03/06/2025 | 13:24:27

Theo Hernandez ai saluti, fosse dipeso dal Milan lo avrebbe ceduto già a gennaio quando il Como ci aveva provato seriamente senza ricevere il via libera del diretto interessato. Il Como aveva messo sul tavolo almeno 40 milioni per il cartellino, nulla da fare. Da settimane l’Al Hilal è uscito allo scoperto, qualsiasi tipo di offerta non sarebbe un problema considerando che Theo ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Gli arabi hanno già preannunciato una proposta di 30 milioni più eventuali bonus, all’esterno un contratto da circa 20 milioni a stagione, proposte sulla carta irrinunciabili. Theo Hernandez continua a riflettere, darà una risposta, vorrebbe restare in Europa ma rispetto a una settimana fa la sua posizione è meno rigida.

Foto: Instagram Milan