Theo Hernandez-Al Hilal: il disgelo e la chiusura più vicina

23/06/2025 | 10:43:36

Theo Hernandez e il futuro: l’Al Hilal è tornato alla carica com’era facile immaginare, ha giocato due partire al Mondiale per Club e ha migliorato l’offerta, parliamo di una cifra superiore – con i bonus – ai 20 milioni a stagione. Con il Milan sono stati pattuiti 30 milioni per il cartellino più eventuali bonus. Theo ha fatto trascorrere qualche giorno per capire l’eventuale inserimento di club europei, ma dopo il tentativo naufragato dell’Atletico Madrid la situazione è rimasta bloccata. Per precauzione bisogna aspettare il via libera definitivo, ma l’Al Hilal spera di incassare il sì a stretto giro di posta. Ricordiamo che il club arabo aveva sondato Tavares (proposta rifiutata dalla Lazio) e soprattutto Angelino, ma Theo Hernandez è sempre stato il promo obiettivo per la corsia mancina. Esattamente come lo è Osimhen per l’attacco, anche in questo caso manovre al rialzo sull’ingaggio ma – almeno fin qui – nessuna risposta.

Foto: Instagram Milan