Theo Hernandez: “Abbiamo sofferto molto e lottato fino alla fine. Ne è valsa la pena”

Theo Hernandez, eroe della serata per il Milan nel 3-2 contro la Lazio ha parlato a Dazn appena finita la gara. Queste le sue parole: “Un gol molto speciale, un peccato che non ci siano i tifosi. Abbiamo fatto una grande partita e un grande anno. L’abbraccio di Maldini? È fantastico che venga ad abbracciarti il miglior terzino della storia del calcio. Abbiamo sofferto molto, abbiamo lottato fino alla fine e corso contro una squadra che gioca bene al calcio come la Lazio. Ne è valsa la pensa. Io miglior laterale sinistro? Lavoro giorno per giorno e mi sforzo per esserlo. Devo dire grazie ai miei compagni“.

Foto: Twitter Milan