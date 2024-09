Theo-Gabbia-Pulisic-Abraham, Milan avanti 4-0 sul Venezia all’intervallo. Male Joronen

Il Milan conduce 4-0 sul Venezia all’intervallo. Partono subito forte i ragazzi di Fonseca: Leao – col tacco – premia la sovrapposizione di Theo, che da posizione defilata calcia e, complice anche uno Joronen imperfetto, sigla l’1-0. Il Milan raddoppia con Matteo Gabbia. Cross di Pulisic da angolo, Abraham la spizza, Gabbia attacca bene il primo palo e di ginocchio gela Joronen. Il terzo gol del Diavolo porta la firma di Pulisic. Recupero palla alto dei rossoneri con Reijnders che prova il diagonale: Joronen non trattiene e sulla ribattuta il portiere tocca Abraham che si era avventato sul pallone. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Passano pochi minuti e arriva anche la rete del 4-0 rossonero, ancora una volta su rigore. Step on foot su Leao in area di rigore, l’arbitro assegna il penalty dopo essere stato richiamato all’On Field Review da parte della sala VAR. Dal dischetto si presenta Abraham, anche lui freddissimo e Joronen completamente spiazzato. 4-0 alla mezz’ora.

Foto: Instagram Milan