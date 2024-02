Theo da tre punti. Il Napoli ko: un palo e Maignan salvano il Milan

Il Milan vince 1-0 sul Napoli. Decisivo un bel gol di Theo Hernandez nel primo tempo. Gara davvero palpitante e ricca di palle gol da una parte e dall’altra. Un bel primo tempo, con ritmi alti da entrambe le parti. Approccia bene il Napoli con una chance per Kvara che serve Simeone, anticipato all’ultimo. Poi sale in cattedra il Milan. Conclusione di Leao, par Gollini.

Al 25′ si rompe l’equilibrio. Leao trova un buco nella difesa del Napoli, dove si inserisce Theo Hernandez che di sinistro insacca alle spalle di Gollini il vantaggio deo rossoneri. Il Napoli prova a reagire, ma il Milan controlla la gara.

Al 35′, però, tegola in casa Milan: si ferma capitan Davide Calabria. Il laterale rossonero è stato sostituito da Florenzi per problemi muscolari, con mister Pioli costretto dunque a giocarsi il primo cambio della gara contro il Napoli.

Nella ripresa, riparte bene la compagine rossonera. Grande chance per Leao, che calcia a botta sicura ma non inquadra la porta. Dall’altra parte, risponde Politano, che vede Maignan attento. Nel finale, pericoloso anche il Napoli che sfiora il pareggio, con una carambola che vede Simic colpire il palo della propria porta. Sulla ribattuta, ancora Maignan para su Di Lorenzo all’89’. Vengono assegnati 5 minuti di recupero. Il Milan gestisce il pallone, provando a ripartire. Il Napoli prova l’assalto finale ma non riesce a sfondare il fortino rossonero. Vince il Milan, che sale a 52 punti, consolidando il terzo posto. Il Napoli resta staccatissimo, a 35 punti.

Foto: twitter Milan