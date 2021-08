Arthur Theate questa mattina si è recato all’Isokinetic per svolgere le visite mediche con il Bologna. Il difensore classe 2000, che ieri è arrivato in città, è il nuovo innesto per la retroguardia rossoblù. Arriva in Italia dall’Oostende, una trattativa che, come vi abbiamo anticipato ieri all’ora di pranzo, andava avanti da settimane e che andava soltanto ultimata.

Foto: Twitter Oostende