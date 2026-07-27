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Theate, anche il Besiktas di Italiano si iscrive alla corsa

27/07/2026 | 09:50:42

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Il Beşiktaş di Vincenzo Italiano cerca nuovi rinforzi sul mercato. Il club turco ha rivolto la sua attenzione a un altro talento belga, Arthur Theate. Il Beşiktaş sarebbe pronto a sfidare il Bayer Leverkusen per il difensore centrale. Anche il Galatasaray sta monitorando attentamente la situazione dell’ex difensore del Bologna, nel caso in cui un giocatore dovesse lasciare la Germania. Dopo l’esperienza al Bologna, il belga ha giocato nel Rennes, per poi approdare all’Eintracht Francoforte. Lo riporta Sacha Tavolieri.
Foto: Instagram Eintracht